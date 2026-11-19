La Winter White Night è in programma sabato 12 dicembre dalle 16, con spettacoli per le vie del centro e negozi aperti di sera. Il calendario va dal 5 dicembre al 6 gennaio, con la Venuta dei Magi il 10.

La pista di ghiaccio sarà la prima ad aprire, venerdì 20 novembre in piazza Torre di Berta. Per l’accensione ufficiale delle luminarie bisognerà aspettare sabato 5 dicembre alle 17, quando nella stessa piazza canteranno il Coro Gospel Altotiberino e i Piccoli Cantori del Millennio.

Quest’anno il Borgo del Natale cambia formula. Al posto delle casette di legno concentrate in piazza, il Comune ha scelto di distribuire gli appuntamenti tra le vie, i negozi e i locali del centro storico. Due le novità annunciate. La Winter White Night del 12 dicembre porterà in centro musica, spettacoli itineranti e aperture serali dei negozi. Con Choco Borgo, invece, i bar del centro proporranno appuntamenti dedicati al cioccolato nei fine settimana tra il 5 dicembre e il 6 gennaio.

Il calendario degli appuntamenti

Sabato 5 dicembre — Mercatino della Croce Rossa dalle 9 alle 18 in corso XX Settembre, con la street band Ciacciabanda dalle 16. Alle 17 accensione delle luminarie in piazza Torre di Berta. Alle 18 inaugurazione della settima Mostra di Arte Presepiale nella chiesa di Santa Maria dei Servi.

— Mercatino della Croce Rossa dalle 9 alle 18 in corso XX Settembre, con la street band Ciacciabanda dalle 16. Alle 17 accensione delle luminarie in piazza Torre di Berta. Alle 18 inaugurazione della settima Mostra di Arte Presepiale nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Martedì 8 dicembre — Mercatino della Croce Rossa dalle 9 alle 18 in corso XX Settembre. Spettacoli itineranti del Teatro Nazionale dei Burattini in centro dalle 11 e dalle 15. Dalle 17, a Porta Romana, inaugurazione del Grande Presepe di Santa Marta e della Via dei Presepi.

— Mercatino della Croce Rossa dalle 9 alle 18 in corso XX Settembre. Spettacoli itineranti del Teatro Nazionale dei Burattini in centro dalle 11 e dalle 15. Dalle 17, a Porta Romana, inaugurazione del Grande Presepe di Santa Marta e della Via dei Presepi. Venerdì 11 dicembre — «Sarà un gran casinò 2.0» dalle 18 al Caffè Gerasmo.

— «Sarà un gran casinò 2.0» dalle 18 al Caffè Gerasmo. Sabato 12 dicembre — Mercatino della Croce Rossa dalle 9 alle 18 in corso XX Settembre. Dalle 16 Winter White Night in centro e laboratorio di dolci «Piccoli Chef» alle logge del Comune. Alle 17 apre la Casa di Babbo Natale a Porta Romana. Alle 18 esibizione di zumba a Porta Fiorentina. Alle 21.15 «Disarmato – Nudo di terra e di stelle» all’Auditorium Santa Chiara.

— Mercatino della Croce Rossa dalle 9 alle 18 in corso XX Settembre. Dalle 16 Winter White Night in centro e laboratorio di dolci «Piccoli Chef» alle logge del Comune. Alle 17 apre la Casa di Babbo Natale a Porta Romana. Alle 18 esibizione di zumba a Porta Fiorentina. Alle 21.15 «Disarmato – Nudo di terra e di stelle» all’Auditorium Santa Chiara. Domenica 13 dicembre — Parata «Disney» Valdichiana dalle 16 nel centro storico.

— Parata «Disney» Valdichiana dalle 16 nel centro storico. Venerdì 18 dicembre — Prova aperta e brindisi degli auguri alle 21 al Teatro della Misericordia, a cura di Kilowatt/CapoTrave.

— Prova aperta e brindisi degli auguri alle 21 al Teatro della Misericordia, a cura di Kilowatt/CapoTrave. Sabato 19 dicembre — «Santa Claus is Coming to Town» dalle 15 alla Scuola Maestre Pie. Dalle 15.30, in corso XX Settembre, laboratori per bambini e «Nonno Raccontami», seguiti alle 18 dai «Babbi Natale in moto». Alle 19 Gran Concerto di Natale in Duomo.

— «Santa Claus is Coming to Town» dalle 15 alla Scuola Maestre Pie. Dalle 15.30, in corso XX Settembre, laboratori per bambini e «Nonno Raccontami», seguiti alle 18 dai «Babbi Natale in moto». Alle 19 Gran Concerto di Natale in Duomo. Domenica 20 dicembre — Dalle 16 Babbo Natale e gli Elfi in piazza Torre di Berta. Alla stessa ora, all’ex asilo di Gragnano, «Fiabe… e alpaca sotto l’albero».

— Dalle 16 Babbo Natale e gli Elfi in piazza Torre di Berta. Alla stessa ora, all’ex asilo di Gragnano, «Fiabe… e alpaca sotto l’albero». Mercoledì 23 dicembre — Concerto «Aria di Natale e di solidarietà» alle 21.15 all’Auditorium Santa Chiara.

— Concerto «Aria di Natale e di solidarietà» alle 21.15 all’Auditorium Santa Chiara. Giovedì 24 dicembre — Corteo degli auguri degli Sbandieratori alle 17.30 in corso XX Settembre. Alle 18.30 inaugurazione della mostra collettiva «Arte Varia» a Palazzo Pretorio.

— Corteo degli auguri degli Sbandieratori alle 17.30 in corso XX Settembre. Alle 18.30 inaugurazione della mostra collettiva «Arte Varia» a Palazzo Pretorio. Domenica 27 dicembre — Concerto in onore del santo patrono alle 21 in Duomo.

— Concerto in onore del santo patrono alle 21 in Duomo. Dal 28 al 30 dicembre — Torneo di Natale di pallavolo femminile nelle palestre di Sansepolcro, a cura della New Volley Borgo.

— Torneo di Natale di pallavolo femminile nelle palestre di Sansepolcro, a cura della New Volley Borgo. Giovedì 31 dicembre — Festa di Capodanno dalle 23.

— Festa di Capodanno dalle 23. Venerdì 1° gennaio — Concerto di Capodanno alle 17.30 all’Auditorium Santa Chiara.

— Concerto di Capodanno alle 17.30 all’Auditorium Santa Chiara. Martedì 5 gennaio — «I Befani della Montagna» dalle 20.30 nella frazione Montagna.

— «I Befani della Montagna» dalle 20.30 nella frazione Montagna. Mercoledì 6 gennaio — «Si balla per il Borgo» dalle 16 in centro storico. Nelle vie del centro anche «A spasso con le Befane e i Befani della Montagna».

— «Si balla per il Borgo» dalle 16 in centro storico. Nelle vie del centro anche «A spasso con le Befane e i Befani della Montagna». Domenica 10 gennaio — «La Venuta dei Magi» alle 16.30 per le vie del centro storico.

Pista, mercatini e presepi

La pista di ghiaccio resterà aperta in piazza Torre di Berta dal 20 novembre al 10 gennaio. I mercatini di Natale a Porta Romana si terranno l’8, 11, 12, 13, 18, 19 e 20 dicembre e il 3, 5 e 6 gennaio. La Mostra di Arte Presepiale sarà visitabile dal 5 dicembre al 6 gennaio nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Il Grande Presepe di Santa Marta resterà aperto dall’8 dicembre al 6 gennaio. Nei fine settimana è prevista anche una postazione itinerante dell’Avis.

Il mercato settimanale resta in viale Diaz fino al 9 gennaio, nel tratto tra piazza della Repubblica e via XX Aprile. Quello di sabato 26 dicembre è anticipato a giovedì 24. Avviso del Comune di Sansepolcro