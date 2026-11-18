Il presidente del consiglio comunale risponde al capogruppo della Lega: «Il tentativo di ridimensionare la quarta città dell’Umbria è imputabile sia a esponenti della destra che della sinistra»

Luciano Bacchetta risponde a Valerio Mancini, capogruppo della Lega, e spiega perché si è astenuto sul voto per un’unica Asl in Umbria. L’ex sindaco, oggi consigliere comunale, non ci sta a essere messo dalla parte dell’ex assessore regionale alla sanità Luca Coletto.

Bacchetta precisa che la sua astensione è motivata «dalla mia decisa opposizione alla scomparsa del presidio di Città di Castello dal panorama della sanità regionale». Secondo lui il pericolo non viene da una parte sola. «Il tentativo di ridimensionare la quarta città dell’Umbria è imputabile sia a esponenti della destra, come ben sa Mancini, che della sinistra», scrive.

Poi la precisazione più netta: «La mia astensione non è quindi assolutamente un appoggio alle posizioni dell’ex assessore alla sanità Coletto, ma è una scelta morale». Una scelta, spiega il consigliere, legata al ruolo dell’ospedale tifernate, che definisce «una eccellenza assoluta» da tenere al riparo dalla riorganizzazione.

Per Bacchetta quel ruolo «va salvaguardato, protetto e difeso».