Le due realtà, entrambe in residenza al Teatro dei Ricomposti, sono in corsa nella categoria Premi Speciali. La premiazione il 14 dicembre a Bologna.

Due progetti diversi, lo stesso teatro. Tovaglia a Quadri e Anghiari Dance Hub, che condividono la residenza artistica al Teatro comunale dei Ricomposti di Anghiari, sono tra i candidati ai Premi Speciali della 48ª edizione dei Premi Ubu. Le candidature sono state annunciate il 16 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova.

Per Tovaglia a Quadri è la seconda candidatura. Nelle motivazioni del premio, a spiccare è il modo in cui l’appuntamento annuale, tra cibo e tradizioni, racconta la storia italiana dal punto di vista della provincia. Anghiari Dance Hub è stato scelto invece per il lavoro di formazione e per le residenze che offrono a chi danza e a chi crea coreografie uno spazio in cui sviluppare nuovi progetti.

Il Comune di Anghiari si è congratulato con entrambe le realtà, sottolineando il valore di una doppia candidatura per la comunità e per il teatro che le ospita. I vincitori saranno annunciati lunedì 14 dicembre all’Arena del Sole di Bologna.