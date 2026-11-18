Mercoledì alle 9.30 la proiezione e il dibattito al Nuova Aurora. A mezzogiorno, al Giardino di San Puccio, i fiori realizzati dai ragazzi di Casa di Rosa sulle panchine rosse.

Quando il controllo viene scambiato per attenzione, riconoscere i segnali della violenza può diventare più difficile. Da qui parte il confronto con gli studenti delle scuole superiori di Sansepolcro per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è mercoledì 25 novembre alle 9.30 al Cinema Nuova Aurora, con la proiezione di «Se domani non torno», basato sulla storia di Giulia Cecchettin. Dopo il film, il personale del Gruppo Vitamina dell’USL Toscana Sud Est discuterà con le ragazze e i ragazzi di relazioni, rispetto reciproco e libertà personale.

Alle 12, al Giardino di San Puccio, saranno deposti sulle panchine rosse dedicate alle vittime di violenza i fiori realizzati dai ragazzi di Casa di Rosa.

I due appuntamenti sono promossi dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Sansepolcro, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e l’Azienda USL Toscana Sud Est. Alla mattinata al cinema collaborano anche gli istituti superiori cittadini.