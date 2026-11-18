Il primo cittadino esprime vicinanza alla famiglia della 77enne e auspica che si possa risalire presto a chi era alla guida.

«Una drammatica notizia che ci ha colpito al cuore tutti e lasciati sgomenti, senza parole». Così il sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha espresso, a nome suo e della giunta comunale, il cordoglio per la morte di E. C., la donna di 77 anni investita martedì 17 novembre in via Romana, a Promano.

Il sindaco ha rivolto le condoglianze al marito, ai figli e ai familiari della donna e ha auspicato che gli accertamenti consentano di identificare al più presto chi era alla guida del veicolo coinvolto.

Secondi ha ringraziato anche i sanitari del 118, gli agenti della Polizia locale e le altre forze dell’ordine intervenute per i soccorsi e i rilievi.