Dal 23 al 29 novembre il Museo Storico del Tabacco di San Giustino ospita una mostra multimediale che racconta mezzo secolo di consultori: servizi nati dalle lotte delle donne e diventati presìdi di salute, ascolto e prossimita’. Inaugurazione lunedì 23 novembre ore 11.00. La mostra rimarrà aperta

fino al 29 novembre, ogni giorno dalle 16.30 alle 19.30

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, dei servizi della USL Umbria 1 e delle associazioni, per parlare di salute dei giovani, genitorialità, sostegno alle donne e dell’impegno che ha reso possibili i consultori.

La mostra, è

promossa da UDI Perugia con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, insieme a USL Umbria 1, Comune di Città di Castello (capofila Zona Sociale 1), Comune di San Giustino , organizzazioni sindacali e gruppo Liberedessere.