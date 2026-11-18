L’estensione della rete costa oltre un milione di euro, a fronte di un limite di 350 mila euro per progetto. In Consiglio la proposta di procedere per lotti.

Per estendere l’acquedotto nella zona di Coldipozzo serve oltre un milione di euro. Il limite fissato da Auri è invece di 350 mila euro per progetto. È lo scarto che, secondo l’assessore all’Ambiente di Città di Castello Mauro Mariangeli, ha fermato l’intervento a cui il Comune aveva dato la precedenza. In Consiglio comunale l’assessore si è detto disponibile a convocare un tavolo con Auri, Umbra Acque e i residenti.

A riportare la questione in aula sono stati Roberto Brunelli (PD) e Ugo Mauro Tanzi (PSI), con un’interrogazione sulle difficoltà di approvvigionamento idrico a Felceto, Marchigliano, Bizzi e Coldipozzo. Brunelli ha richiamato i disagi delle famiglie, comprese quelle con persone con disabilità o in condizioni di fragilità, e le ricadute su agriturismi e altre attività della zona. I consiglieri hanno chiesto di riportare l’opera tra le priorità, monitorare la situazione e chiedere al gestore misure temporanee in caso di gravi carenze d’acqua.

Mariangeli ha spiegato che, nell’ottobre 2025, il Comune aveva presentato tre proposte per ampliare la rete idrica, a Coldipozzo, Santa Lucia-Bisacchi e Fabrecce-Canoscio. Coldipozzo era la prima scelta dell’amministrazione. «Quando però Auri, di fronte alla mole di richieste pervenute, ha scelto con una votazione da parte dei sindaci di mettere un tetto di 350 mila euro alle opere su cui investire, non è stato più possibile andare avanti», ha detto l’assessore.

Brunelli ha proposto di portare al tavolo un progetto diviso in lotti, così da rispettare il limite di spesa e raggiungere gradualmente le località interessate nell’arco di tre o quattro anni. Per ora c’è la disponibilità del Comune ad aprire il confronto. Il finanziamento e i tempi dei lavori restano da definire.