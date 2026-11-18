Accensione delle luminarie sabato 5 dicembre alle 17 in piazza Torre di Berta. La pista di ghiaccio apre già il 20 novembre. Tra le novità Choco Borgo e Winter White Night.

Niente casette di legno concentrate in un’unica piazza. Quest’anno il Borgo del Natale si allarga alle vie, ai negozi e ai locali del centro storico di Sansepolcro. Piazza Torre di Berta resta il punto di riferimento per il pattinaggio, mentre mercatini, presepi e laboratori si distribuiranno in più zone della città. È la novità principale del calendario presentato dall’amministrazione comunale, che accompagnerà le feste dal 5 dicembre al 6 gennaio, con alcuni appuntamenti fino al 10 gennaio.

La pista di ghiaccio sarà la prima ad aprire, venerdì 20 novembre, e resterà in piazza Torre di Berta fino al 10 gennaio. L’accensione ufficiale delle luminarie è invece fissata per sabato 5 dicembre alle 17, con il Coro Gospel Altotiberino e i Piccoli Cantori del Millennio. Un’ora dopo, alle 18, nella chiesa di Santa Maria dei Servi si inaugurerà la settima Mostra di Arte Presepiale «Città di Sansepolcro». L’8 dicembre toccherà al Grande Presepe di Santa Marta e alla Via dei Presepi, a Porta Romana.

Tra le novità c’è Choco Borgo, che nei fine settimana dal 5 dicembre al 6 gennaio coinvolgerà i bar del centro con proposte a base di cioccolato. Nel cartellone debutta anche la Winter White Night. Tornano i mercatini a Porta Romana e quelli della Croce Rossa lungo corso XX Settembre.

La Casa di Babbo Natale aprirà il 12 dicembre a Porta Romana. Il 19 dicembre sono in programma i laboratori di «Santa Claus is Coming to Town» e il ritorno di «Nonno Raccontami». Per alcune attività dei bambini saranno utilizzati anche locali del centro oggi sfitti. Il calendario comprende inoltre la festa di Capodanno, il concerto del 1° gennaio e la tradizionale Venuta dei Magi del 10 gennaio.

Dove si tiene il mercato del sabato. Durante gli allestimenti natalizi i banchi restano in viale Diaz, tra piazza della Repubblica e via XX Aprile, fino al 9 gennaio. Il mercato di Santo Stefano è anticipato a giovedì 24 dicembre.