Oggi Mercoledì 18 novembre alle 11, nella Sala dei Notari, la consegna dei riconoscimenti ai familiari. Alla cerimonia anche gli studenti dell’Istituto Alessandro Volta.
Saranno i familiari a ritirare le 50 Medaglie d’Onore conferite agli internati militari italiani deportati nei campi nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia è in programma mercoledì 18 novembre alle 11 nella Sala dei Notari di Perugia. A consegnare i riconoscimenti sarà il prefetto Paolo Canaparo, insieme ai sindaci dei Comuni di appartenenza degli insigniti.
Le medaglie sono state conferite con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2026. Il riconoscimento, istituito nel 2006, ricorda i cittadini italiani, militari e civili, deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto.
Accanto alle famiglie saranno presenti la sezione locale dell’Associazione Nazionale Ex Internati, le associazioni combattentistiche e d’arma e gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta.
I 50 insigniti
Tutti i nominativi dell’elenco si riferiscono a internati militari.
|N.
|Nominativo
|Data di nascita
|Luogo di nascita
|Comune di residenza
|1
|Mario Alcini
|04/10/1919
|Massa Martana
|Massa Martana
|2
|Giuseppe Angeli
|19/04/1913
|Gubbio
|Gubbio
|3
|Luciano Balducci
|08/04/1923
|Perugia
|Perugia
|4
|Igino Baselghi
|15/02/1908
|Assisi
|Perugia
|5
|Angelo Billo
|23/03/1910
|Piegaro
|Panicale
|6
|Igino Bisci
|26/08/1920
|Piegaro
|Piegaro
|7
|Pietro Bisci
|29/06/1922
|Piegaro
|Piegaro
|8
|Enito Bittarelli
|14/06/1913
|Castiglione del Lago
|Perugia
|9
|Mario Brugiati
|11/01/1922
|Perugia
|Corciano
|10
|Edoardo Bruno
|27/07/1924
|Mafalda (CB)
|Perugia
|11
|Guerriero Cagiotti
|21/09/1917
|Piegaro
|Panicale
|12
|Umberto Capitolo
|25/02/1915
|Panicale
|Perugia
|13
|Giacomo Caprani
|13/12/1919
|Laino (LC)
|Gubbio
|14
|Corrado Casciani
|15/03/1921
|Città di Castello
|Perugia
|15
|Bruno Ciarapica
|11/06/1917
|Perugia
|Perugia
|16
|Luigi Cipriani
|15/02/1915
|Piegaro
|Piegaro
|17
|Attilio Cecchini
|25/03/1916
|Piegaro
|Piegaro
|18
|Tito Corsi
|29/12/1909
|Arezzo
|Città di Castello
|19
|Celso Dalmatini
|06/09/1914
|Perugia
|Perugia
|20
|Carmelo De Cenzo
|03/01/1919
|San Cesareo (LE)
|Corciano
|21
|Francesco Eterni
|09/08/1911
|Cortona
|Umbertide
|22
|Felice Eusepi
|21/07/1921
|Bassano Romano (VT)
|Magione
|23
|Cesare Girolamini
|21/09/1907
|Collazzone
|Collazzone
|24
|Fernando Goracci
|12/03/1912
|Umbertide
|Città di Castello
|25
|Quirino Magnanelli
|20/06/1918
|Umbertide
|Città di Castello
|26
|Pietro Marinelli
|18/07/1919
|Città di Castello
|San Giustino
|27
|Romano Mastrini
|01/06/1908
|Piegaro
|Perugia
|28
|Angelo Mariuccini
|10/03/1917
|Corciano
|Corciano
|29
|Alfredo Mencarelli
|22/02/1923
|Piegaro
|Panicale
|30
|Lorenzo Migliorati
|15/02/1912
|Città di Castello
|Città di Castello
|31
|Virgilio Pagliacci
|20/03/1916
|Piegaro
|Piegaro
|32
|Gino Passeri
|07/07/1923
|Nocera Umbra
|Gualdo Tadino
|33
|Amilcare Pesciarelli
|08/10/1910
|Piegaro
|Piegaro
|34
|Quinto Piccinelli
|23/07/1914
|Città di Castello
|Città di Castello
|35
|Guerrino Pieravanti
|11/11/1921
|Piegaro
|Piegaro
|36
|Enrico Pinzo
|23/11/1914
|Piegaro
|Panicale
|37
|Guglielmo Pontefice
|31/05/1914
|Piegaro
|Piegaro
|38
|Roberto Pontefice
|10/05/1915
|Piegaro
|Piegaro
|39
|Ermanno Santicchi
|07/02/1915
|Magione
|Magione
|40
|Andrea Secondi
|18/11/1911
|Città di Castello
|Città di Castello
|41
|Bruno Severini
|09/06/1913
|Marsciano
|Perugia
|42
|Franco Smacchia
|19/02/1917
|Apecchio (PU)
|Città di Castello
|43
|Primo Tamburi
|16/11/1920
|Magione
|Perugia
|44
|Gino Tassini
|19/06/1912
|Piegaro
|Panicale
|45
|Azelio Terradura
|09/12/1916
|Passignano sul Trasimeno
|Passignano sul Trasimeno
|46
|Rinaldo Truffini
|06/01/1914
|Marsciano
|Collazzone
|47
|Gino Vernarecci
|18/12/1919
|Piegaro
|Piegaro
|48
|Cristilio Vitali
|18/04/1922
|Piegaro
|Piegaro
|49
|Elpidio Vittori
|25/11/1911
|Piegaro
|Perugia
|50
|Gino Volpi
|20/11/1911
|Pietralunga
|Città di Castello