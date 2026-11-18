Oggi Mercoledì 18 novembre alle 11, nella Sala dei Notari, la consegna dei riconoscimenti ai familiari. Alla cerimonia anche gli studenti dell’Istituto Alessandro Volta.

Saranno i familiari a ritirare le 50 Medaglie d’Onore conferite agli internati militari italiani deportati nei campi nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia è in programma mercoledì 18 novembre alle 11 nella Sala dei Notari di Perugia. A consegnare i riconoscimenti sarà il prefetto Paolo Canaparo, insieme ai sindaci dei Comuni di appartenenza degli insigniti.

Le medaglie sono state conferite con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2026. Il riconoscimento, istituito nel 2006, ricorda i cittadini italiani, militari e civili, deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto.

Accanto alle famiglie saranno presenti la sezione locale dell’Associazione Nazionale Ex Internati, le associazioni combattentistiche e d’arma e gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta.

I 50 insigniti

Tutti i nominativi dell’elenco si riferiscono a internati militari.