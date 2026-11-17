La mozione è stata bocciata, ma Luciano Bacchetta si è astenuto. Da questo voto riparte Valerio Mancini, capogruppo della Lega a Città di Castello, dopo il no del Consiglio comunale al suo atto contro l’accorpamento delle Asl Umbria 1 e Umbria 2 in un’unica azienda sanitaria regionale.

Mancini non usa giri di parole: «Ciò che è accaduto ieri in Consiglio comunale a Città di Castello è una pagina politicamente vergognosa». Per lui la maggioranza ha scelto «di sacrificare gli interessi dell’Alta Valle del Tevere a vantaggio di quelli di partito».

Nella mozione chiedeva alla giunta di dire no a qualsiasi ipotesi di accorpamento. Chiedeva anche di difendere l’autonomia del Distretto sanitario altotiberino e di tutelare l’ospedale di Città di Castello, DEA di I livello. Alla Regione si dovevano pretendere garanzie su servizi mantenuti e potenziati. C’era anche una proposta: gli Stati Generali della Sanità in Altotevere, con cittadini, amministratori e operatori.

Sull’astensione di Bacchetta il capogruppo leghista ha la sua lettura. Secondo lui il presidente ha lasciato intendere che le preoccupazioni della mozione non erano infondate. È la prova, dice, che anche nella maggioranza «stiano emergendo divisioni e posizioni divergenti».

Poi il paragone con Terni, dove secondo Mancini ci si mobilita contro le centralizzazioni, mentre «a Città di Castello chi dovrebbe difendere il territorio sceglie di tacere». E l’accusa più pesante: la maggioranza sarebbe «totalmente asservita ai diktat che arrivano da Palazzo Donini».

La Lega però non si ferma qui. «Continuerà a battersi, dentro e fuori dal Consiglio comunale», assicura Mancini, «perché l’Alta Valle del Tevere non venga sacrificata sull’altare delle scelte della Giunta Proietti e perché la nostra comunità non diventi un territorio di serie B».