Il Comune mette a disposizione 10 mila euro per l’anno scolastico e accademico 2025/2026.

Sei borse da 600 euro per gli studenti delle scuole superiori e otto da 800 euro per gli universitari. È quanto prevede il nuovo avviso del Comune di Umbertide, che ha stanziato complessivamente 10 mila euro. Le domande vanno presentate entro giovedì 26 novembre 2026.

Tra i requisiti indicati dal Comune ci sono la residenza a Umbertide da almeno tre anni e un ISEE non superiore a 40 mila euro. Per consultare tutti i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e scaricare la modulistica, il Comune rimanda alla sezione Notizie del proprio sito istituzionale. Comune di Umbertide – Notizie