Fiere di San Florido, controlli della Polizia locale: individuata una persona con il permesso di soggiorno scaduto

Agenti a piedi tra le bancarelle, per tutti e tre i giorni. Con le Fiere di San Florido e il Salone del Tartufo, la Polizia locale di Città di Castello ha rafforzato i servizi di controllo del territorio e di sicurezza urbana. Ed è proprio durante uno di questi controlli che gli agenti hanno fermato e identificato una persona che non è stata in grado di dimostrare di essere in regola con il permesso di soggiorno.

Gli accertamenti, fatti insieme agli uffici competenti, hanno confermato che la persona si trovava in Italia oltre i termini previsti dalla legge. Sono quindi partite le procedure amministrative previste in questi casi.

Al di là di questo episodio, il bilancio della manifestazione è positivo. Tre giorni di Fiere senza problemi di sicurezza, grazie anche alla presenza costante degli agenti appiedati all’interno dell’area. Un presidio che ha permesso di arginare episodi di inciviltà e furti e di far lavorare con regolarità commercianti ed espositori, oltre a garantire lo svolgimento delle iniziative culturali.

L’assessore Rodolfo Braccalenti e il comandante della Polizia locale Emanuele Mattei hanno ringraziato tutto il personale del Corpo per l’impegno di questi giorni. E hanno sottolineato il lavoro di squadra con le altre forze in campo: «Attività di controllo della polizia locale che si è svolta sempre in sinergia con le forze dell’ordine, di polizia e guardia di finanza».