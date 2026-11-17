Domenica 22 novembre il ternano sarà in gara nel secondo torneo stagionale del circuito FISCT Lazio. È quinto nella classifica generale e primo tra i giocatori fuori regione.

TERNI – Sul panno verde, per Marco Perotti, ci saranno ancora le miniature rossoverdi della Ternana. Il giocatore ternano torna a Roma domenica 22 novembre per il secondo torneo stagionale di Subbuteo tradizionale del circuito FISCT Lazio. Si comincia alle 9.30 in via Luzio 47, nella zona di Furio Camillo.

Sono attesi circa 40 giocatori da Lazio, Umbria, Abruzzo e Campania. Si giocherà sui panni Astropitch originali degli anni Ottanta, con le porte in plastica e un arbitro per ogni partita. Il torneo è organizzato dal CCT Roma con la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e il Settore nazionale Subbuteo di OPES Italia.

Perotti arriva all’appuntamento dopo il secondo posto nel tabellone cadetti del 25 ottobre. Nella stagione 2025-2026 aveva chiuso al primo posto tra i giocatori fuori regione, ritirando il premio con la sciarpa delle Fere al collo. Anche nella nuova stagione guida quella graduatoria, mentre nella classifica generale è quinto con 577 punti su 114 giocatori.