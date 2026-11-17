Pittura, fotografia, illustrazione e arte digitale. L’Hub Giovani Generazione Futuro invita a inviare una breve presentazione e alcune foto delle opere che si vorrebbero esporre.

CITTÀ DI CASTELLO – Un quadro, una fotografia o un’illustrazione che finora è rimasta nel cassetto. Il concorso «Castello… d’Arte» nasce per dare spazio a chi vuole mostrare il proprio lavoro. A lanciare l’iniziativa è l’Hub Giovani Generazione Futuro, che ha sede al piano terra della Biblioteca Carducci, in via XI Settembre 18.

Per candidarsi c’è tempo fino a lunedì 30 novembre. Nella mail vanno indicati nome e cognome, accompagnati da una breve presentazione e da alcune foto delle opere che si vorrebbero esporre. La locandina indica due recapiti per l’invio.