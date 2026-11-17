Sabato 21 novembre alle 11 all’Auditorium San Fedele intervengono tre professioniste dell’ambulatorio di Umbertide dell’Usl Umbria 1. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

MONTONE – Come si manifestano i disturbi alimentari e quali segnali rischiano di passare inosservati? Se ne parlerà sabato 21 novembre alle 11 all’Auditorium San Fedele di Montone, nell’incontro «Intercettare l’emergenza. Come cambiano i disturbi alimentari e i loro sintomi», promosso dal Lions Club Montone Aries con il patrocinio del Comune.

A portare l’esperienza dell’Ambulatorio per i disturbi alimentari di Umbertide, dell’Usl Umbria 1, saranno la psicologa e psicoterapeuta Stefania Rubechi, la dietista Miria Santinelli e la coordinatrice del servizio Francesca Rossetti.

Al centro dell’incontro ci sarà il riconoscimento dei sintomi, anche quando il disagio non è facile da cogliere. A parlarne saranno le professioniste che, con ruoli diversi, seguono ogni giorno le persone che si rivolgono all’ambulatorio.