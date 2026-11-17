Venerdì 20 e sabato 21 novembre, a Città di Castello, due giornate di visite e assaggi, con laboratori di ceramica, attività per bambini e una camminata tra gli ulivi.

Dalla molitura delle olive al primo assaggio dell’olio nuovo. Venerdì 20 e sabato 21 novembre il frantoio Ranieri, a Cerbara, apre al pubblico con «Metamorfosi di Natura». Il programma parte da ciò che accade ogni giorno nell’oleificio e aggiunge qualche esperienza meno consueta per un frantoio, dalla ceramica allo yoga.

Le visite guidate dureranno circa 25 minuti e si terranno al mattino e al pomeriggio in entrambe le giornate. Si potranno seguire le fasi della lavorazione, dalla molitura al confezionamento, prima di assaggiare l’extravergine appena prodotto. Chi fa il proprio olio potrà portarne un campione al Laboratorio dell’Olio, dove un chimico lo analizzerà gratuitamente e ne illustrerà le caratteristiche.

Con Simona Baldelli si potrà lavorare l’argilla e realizzare un oggetto da portare a casa. I bambini, aiutati da Framework, disegneranno invece l’etichetta per la propria bottiglietta d’olio. Un altro laboratorio, «Tratti di Natura», permetterà di realizzare un disegno da riprodurre su una bottiglia in ceramica.

Entrambe le mattine si apriranno con un’attività di movimento guidato a cura di La Grande Onda, seguita da una colazione a base di extravergine. Venerdì sono previste anche due sessioni dedicate a pilates e yoga. Sabato si uscirà dal frantoio per una camminata tra gli ulivi e, dalle 19, la manifestazione si chiuderà con l’«Aperitivo Extraordinario», tra assaggi e musica con DJ Fresco.

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione. Il programma completo e le iscrizioni sono disponibili sul sito di Olio Ranieri. Per prenotare o chiedere informazioni si può anche contattare il 392 169 2669. Programma e prenotazioni