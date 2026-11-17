L’annuncio del presidente dei Tartufai Altotevere, Andrea Canuti. Secondo l’associazione, l’Istituto Diocesano non rinnoverà alla scadenza i contratti che riservano la cerca nei terreni interessati.

Alla scadenza dei contratti, l’Istituto Diocesano non rinnoverà gli affitti che riservano la cerca del tartufo nelle tartufaie controllate interessate dall’accordo con l’Associazione Tartufai Altotevere. A riferirlo è il presidente dell’associazione, Andrea Canuti, che ha ringraziato l’Istituto per la scelta. L’obiettivo, spiega, è rendere quei terreni più accessibili ai cercatori, nel rispetto delle regole della raccolta e dei diritti della proprietà.

Per Canuti la questione riguarda da vicino chi ha imparato ad andare a tartufi in famiglia, chi lungo i sentieri ha stretto amicizie e chi, con la raccolta, riesce a integrare il reddito. «Per molti, andare a tartufi significa mantenere vivo un legame con la propria terra», scrive il presidente.

L’associazione si impegna a promuovere il rispetto dei terreni, dell’ambiente e delle regole della cerca. La nota non indica quali appezzamenti rientrino nell’accordo né quando scadano i singoli contratti.