Stop al transito giorno e notte tra il km 3+225 e il km 3+270. L’avviso del Comune di Pieve Santo Stefano.

PIEVE SANTO STEFANO – Un movimento franoso ha fatto scattare la chiusura di un tratto della provinciale 77 Tiberina, la strada che collega Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. Il Comune di Pieve Santo Stefano avvisa che il divieto di transito riguarda il tratto dal km 3+225 al km 3+270 ed è in vigore 24 ore su 24, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026.

Il provvedimento, secondo quanto comunicato dal Comune, è disposto dall’ordinanza provinciale n. 2263 del 16 novembre. L’avviso non indica percorsi alternativi.