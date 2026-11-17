Il 22 novembre alle 9.30 il ritrovo all’abbazia per la seconda uscita di «Passi di Benessere e Armonia». Adesioni entro giovedì 19 novembre. La partecipazione è gratuita per i pazienti oncologici.

CITTÀ DI CASTELLO – Prima gli esercizi di mobilità, poi una camminata e, a pranzo, un piccolo laboratorio di cucina. È il programma della seconda uscita di «Passi di Benessere e Armonia», il progetto dell’Associazione Altotevere Contro il Cancro (AACC Odv) che proseguirà fino a maggio 2027. Il ritrovo è fissato per domenica 22 novembre alle 9.30 all’abbazia di Badia Petroia.

A guidare la preparazione fisica e il trekking sarà Lorenzo Vicariucci, tecnico istruttore nazionale CSEN. Gli organizzatori propongono un percorso alla portata di tutti. Dopo la camminata, la biologa nutrizionista Silvia Ligi condurrà un laboratorio di cucina durante il pranzo, con uno spazio dedicato all’alimentazione consapevole e al ruolo dei nutrienti.

I posti sono 30 e le adesioni si chiudono giovedì 19 novembre. La partecipazione è gratuita per i pazienti oncologici. Per gli altri partecipanti la quota è di 10 euro per il singolo appuntamento o 50 euro per l’intero percorso.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Lorenzo al 339 5241790 o Silvia al 351 6956474.