La giovane laureata in Design all’Università di Perugia è stata premiata al termine del Consiglio comunale. Il Comune vuole partire dal suo lavoro per rinnovare la segnaletica e l’immagine turistica del territorio.

MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Irene Giombini ha dedicato la sua tesi di laurea al paese. Ora il Comune vuole usare quel lavoro per progettare i cartelli che guideranno i visitatori. La giovane laureata in Design all’Università di Perugia ha ricevuto un riconoscimento al termine della seduta del Consiglio comunale.

La tesi, dal titolo Design e identità territoriale. Un progetto di city branding per il Comune di Monte Santa Maria Tiberina, propone un marchio riconoscibile e una veste grafica comune per la segnaletica e i cartelli turistici. L’idea è raccontare la storia e i luoghi del territorio anche attraverso le indicazioni che chi arriva incontra lungo il percorso.

Il premio rientra nel regolamento con cui il Comune riconosce il lavoro dei giovani del territorio che dedicano tesi, studi e ricerche a Monte Santa Maria Tiberina. In questo caso l’amministrazione ha annunciato che intende prendere il progetto come riferimento per la nuova cartellonistica sull’intero territorio comunale.

«La nostra volontà è quella di non lasciare questo lavoro chiuso in una tesi, ma di tradurlo in qualcosa di concreto e visibile», ha detto il sindaco Rinaldo Mancini.