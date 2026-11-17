Si parte giovedì nella sala consiliare, poi gli appuntamenti a Lippiano, Marcignano e Gioiello. Tutti gli incontri iniziano alle 21.

MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Il primo appuntamento è giovedì 19 novembre nella sala consiliare. Da lì il confronto tra l’amministrazione comunale e i cittadini si sposterà a Lippiano, Marcignano e Gioiello. È il terzo ciclo di incontri organizzato dal Comune per fare il punto sui progetti in corso e raccogliere le segnalazioni di chi vive nel capoluogo e nelle frazioni.

Durante le serate i residenti potranno fare domande, portare all’attenzione del Comune i problemi che incontrano nella vita di tutti i giorni e avanzare proposte.

Il calendario degli incontri

Giovedì 19 novembre — Monte Santa Maria Tiberina, sala consiliare.

— Monte Santa Maria Tiberina, sala consiliare. Martedì 24 novembre — Lippiano, sala comunale.

— Lippiano, sala comunale. Giovedì 26 novembre — Marcignano, al circolo.

— Marcignano, al circolo. Lunedì 30 novembre — Gioiello, nell’ex scuola.

Tutti gli appuntamenti sono alle 21. L’avviso del Comune