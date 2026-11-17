Il prefetto Paolo Canaparo ha riunito Comune, ospedale, Caritas e forze di polizia. Al Santa Maria della Misericordia una sola presenza accertata di recente. La persona non risulta più fermarsi nella struttura.

PERUGIA – A Perugia sono circa 79 le persone senza dimora seguite dai servizi sociali comunali. Il dato è emerso lunedì 16 novembre durante la riunione convocata dal prefetto Paolo Canaparo per fare il punto sulla situazione all’ospedale Santa Maria della Misericordia e sui servizi di accoglienza in città. All’incontro hanno partecipato l’assessora alle Politiche sociali Costanza Spera, il direttore dell’Azienda ospedaliera Antonio D’Urso, il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli e i vertici provinciali delle forze di polizia.

Per quanto riguarda l’ospedale, la Prefettura riferisce che di recente è stata riscontrata la presenza di una sola persona senza dimora, già seguita in più occasioni dai servizi comunali e che, al momento della riunione, non risultava più trattenersi nella struttura. L’Azienda ospedaliera ha rafforzato la vigilanza e la videosorveglianza e ha assegnato due assistenti ospedalieri al sostegno delle persone in condizioni di fragilità, anche nel passaggio dall’ospedale ai servizi territoriali dopo le dimissioni.

In città il Pronto intervento sociale è attivo 24 ore su 24 e il servizio di ristoro funziona tutto l’anno, ha spiegato Spera. La Caritas dispone di 12 posti letto e accoglie ogni giorno oltre 80 persone a mensa. Dal confronto non sono emerse criticità, riferisce la Prefettura, che ricorda come la presa in carico da parte dei servizi sociali avvenga su base volontaria. Canaparo ha confermato che il monitoraggio proseguirà per sostenere gli interventi già attivi e concordarne altri se necessario.