La consegna mercoledì 18 novembre alle 15.30 nell’Aula VIII del Rettorato. Le due vincitrici presenteranno le loro tesi durante la cerimonia.

PERUGIA – Sono Teresa Spataro e Greta Valeriani le vincitrici della quarta edizione del Premio di laurea Elisa Orsini. Mercoledì 18 novembre, alle 15.30, riceveranno il riconoscimento nell’Aula VIII del Rettorato dell’Università di Perugia. Saranno loro a raccontare il lavoro svolto per le tesi, con i rispettivi relatori Ugo Carlone e Pierangelo Cenci.

Il premio ricorda Elisa Orsini, assistente sociale che ha lavorato nelle Usl Umbria 1 e Umbria 2, scomparsa il 10 ottobre 2020. A istituirlo è stata l’associazione Elisa83 odv, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia e l’Ordine regionale degli assistenti sociali. Il bando di quest’anno era rivolto a chi aveva discusso la tesi tra il 1° gennaio 2025 e il 30 aprile 2026, su temi legati al lavoro di Elisa.

Ad aprire l’incontro sarà Adolfo Orsini, presidente dell’associazione, seguito da Paola De Salvo per l’Università e Francesca Tardioli per l’Ordine. Prima della presentazione delle tesi, la docente di Psicologia sociale Federica Spaccatini parlerà di come gli stereotipi e le discriminazioni legati all’età influiscano sui rapporti tra generazioni. La cerimonia è accreditata dall’Ordine umbro come evento formativo per gli assistenti sociali.