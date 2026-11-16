Dopo il ko di Montorio il coach del Città di Castello Pallavolo ammette le difficoltà ma crede nella risalita. Sabato c’è Osimo

CITTÀ DI CASTELLO – A Montorio al Vomano è andata male. Peggio delle altre volte. Marco Bartolini lo sa e non cerca giri di parole: sabato scorso, dice l’allenatore del Città di Castello Pallavolo, la sua squadra ha toccato «l’apice di un periodo negativo».

Le sconfitte di queste settimane, però, non sono tutte uguali. Con Jesi e Rubicone ci poteva stare. Sono squadre fatte per vincere, e i romagnoli l’anno scorso il campionato l’avevano pure vinto, prima di rinunciare alla A3. Con Falconara e a Montorio è stata un’altra storia. La squadra è andata sotto quasi subito e non si è più ripresa.

Il paradosso è che la settimana era filata liscia. Mancavano Bongiorno e Lensi, infortunati, ma gli altri si erano allenati bene. Dopo le sedute il gruppo era anche rimasto insieme, per fare squadra. Tutti volevano togliersi una soddisfazione. Non è arrivata.

Bartolini non cerca scuse. Riconosce che le avversarie incontrate fin qui erano «più attrezzate di noi, più esperte, più tecniche». E chiede ai suoi una cosa sola: pazienza. Quello che è stato non conta più. «Nello sport conta quello che sei da oggi in poi».

Il tecnico resta convinto che questa squadra valga più della classifica che ha. Non è il solo a pensarlo: la vedono così anche lo staff e i giocatori. Per uscirne c’è una strada sola, il lavoro in palestra. «La B è un campionato difficile, niente ti viene regalato quindi bisogna andarcelo a prendere».

Domani si ricomincia. Sabato al Pala Joan arriva Osimo, una corazzata.