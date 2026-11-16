Negozi aperti ma vetrine al buio: la Lega si schiera con i commercianti del centro

Baglioni e Mancini: «Il Comune non è stato all’altezza». E chiedono un piano vero per il centro storico

CITTÀ DI CASTELLO – Per mezz’ora le vetrine del centro resteranno spente. I negozi no, quelli restano aperti. È la protesta che i commercianti tifernati hanno chiamato “Insieme illuminiamo la città”: un modo per far vedere a tutti come sarebbe il centro storico senza le sue botteghe.

La Lega ha deciso di stare con loro. Lo dicono il segretario cittadino Giorgio Baglioni e il capogruppo in consiglio comunale Valerio Mancini, che parlano di «una mobilitazione che merita ascolto e rispetto».

Il sostegno ai negozianti diventa subito una critica al Comune. Secondo i due leghisti chi governa la città deve prendersi la responsabilità di aiutare il commercio di vicinato e di fermare lo svuotamento del centro. Finora, a loro giudizio, non è successo. «Riteniamo che l’attuale amministrazione comunale non abbia dimostrato di essere all’altezza di questa sfida», scrivono.

Il punto, per Baglioni e Mancini, è che le iniziative sporadiche non risolvono nulla. Servono, dicono, «visione, strategia e interventi concreti». L’obiettivo è riportare gente in centro e dare una mano a chi lì ha investito e ci lavora ogni giorno.

C’è poi un aspetto che va oltre i conti di fine mese. Un negozio che chiude non è solo una saracinesca abbassata. «Dietro ogni vetrina illuminata ci sono famiglie, imprenditori, lavoratori e una rete di relazioni che contribuisce a mantenere viva l’identità della nostra comunità».

Per questo la Lega chiede che il rilancio del centro storico entri nel confronto politico sul futuro della città. La paura è che il buio di mezz’ora diventi qualcosa di più lungo. «Non possiamo permettere che quelle vetrine diventino il simbolo di un centro storico destinato a spegnersi definitivamente», avvertono i due esponenti. Che promettono di restare «in prima linea in questa battaglia».