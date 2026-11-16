Altotevere, Cengia si sblocca a Brugherio: «Prestazione tosta su un campo difficile»

Dieci punti e tre muri per il centrale biancazzurro nel 3-0 in Brianza. Sabato sera a San Giustino arriva il Cus Cagliari

Dieci punti, tre muri, due palle contese e il 70% in attacco. Riccardo Cengia è stato tra i migliori della ErmGroup Altotevere nel 3-0 di domenica a Brugherio, e nessun compagno ha murato più di lui. «Sono contento perché sentivo il bisogno di sbloccarmi, per quanto fossi consapevole di esserci stato anche nelle partite precedenti. D’altronde, quest’anno c’è una bella concorrenza per il posto in campo».

Il suo, ricorda il centrale, è «un ruolo di sacrificio, che spesso nemmeno i dati statistici riescono a valorizzare»: un attacco avversario toccato a muro e poi trasformato in punto dalla squadra non finisce nello scout, ma pesa lo stesso.

Il punteggio netto, parziali compresi, non racconta una gara semplice. «Siamo stati bravi noi a tenere a bada una squadra giovane e insieme tignosa. Loro spingono sempre, si prendono i rischi e se avessimo un tantino calato la concentrazione sarebbero tornati sotto come in avvio di secondo set: eravamo partiti con un 3-0 e ben presto ci avevano preso sul 4-4».

Cresce anche l’intesa con il palleggiatore Bellucci. «Va sempre meglio, stiamo trovando le sicurezze», dice Cengia, che spiega come le palle servite al centro, le più veloci, debbano essere «precise e tempestive: in altre parole, perfette». E aggiunge: «Il regista è nuovo, non è qui da anni, ma ogni settimana si notano progressi».

La ErmGroup torna in campo sabato 21 novembre alle 20.30 a San Giustino contro il Cus Cagliari, per la sesta giornata di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco. Fattore campo e pronostico sono dalla parte dei biancazzurri, ma Cengia avverte: «Il livello del girone è più equilibrato, per cui se molli anche per un attimo rischi di perdere il set».

Arrivato da Belluno, dove aveva davanti Basso e Mozzato, il centrale sente la responsabilità «nei confronti dei compagni e di chi mi sta dando fiducia» e promuove il lavoro dei due tecnici: «In settimana il livello dell’allenamento è molto elevato e loro ci stanno sempre più abituando anche a reggere stress e pressioni».