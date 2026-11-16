Il tifernate Roberto Perugini sul podio dell’estemporanea di pittura a Magione

L’artista di Città di Castello si è classificato terzo a Olivagando con «Il rifugio del tempo», un’opera ad acquerello e inchiostro.

CITTÀ DI CASTELLO – Un ulivo secolare, una casetta tra i rami e un palloncino pronto a ripartire. È la scena che il tifernate Roberto Perugini ha immaginato per Il rifugio del tempo, l’opera con cui ieri, domenica 15 novembre, si è classificato terzo all’estemporanea di pittura di Olivagando, a Magione.

Nel dipinto, realizzato ad acquerello e inchiostro su un formato di 50 per 70 centimetri, la casetta è spartana ma accogliente. Perugini l’ha immaginata come un rifugio sospeso tra le fronde, dove il tempo rallenta. Il palloncino, invece, è già pronto per una nuova avventura.

L’estemporanea, intitolata «L’olio: tradizioni ed emozioni», faceva parte della 27ª edizione di Olivagando, la manifestazione di Magione dedicata all’olio extravergine e alle tradizioni del territorio. Dopo la premiazione, Perugini ha ringraziato la giuria e Stefania Natalicchi per l’organizzazione della giornata.