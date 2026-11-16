Calcio, Seconda Categoria girone A – L’US Sangiustino vince 1-0 a Gubbio e resta sola in vetta

Il gol nel finale contro il Don Bosco vale il primo posto in solitaria a quota 19. Il Branca, fermato sul 3-3 dal Po’ Bandino, è a due punti. Domenica 22 novembre al Comunale arriva il Fontignano.

SAN GIUSTINO – Lo schema lo avevano provato in settimana, partendo da un’idea dei giocatori. Domenica 15 novembre, a Gubbio, da quella giocata è nato il gol che ha deciso la partita contro il Don Bosco. L’US Sangiustino ha vinto 1-0 nei minuti finali, dopo una gara equilibrata contro una squadra che ha tenuto aperto il risultato fino alla fine.

Per Marco Barculli, quel gol racconta come lavora il gruppo. «A volte condividiamo insieme alcune idee e schemi tattici suggeriti anche dagli atleti», spiega il tecnico. L’impegno si vede anche lontano dalla partita. C’è chi, racconta Barculli, usa i permessi personali pur di non saltare gli allenamenti. La promozione sfumata per un soffio nella scorsa stagione è rimasta una delusione, ma ha dato ai biancazzurri una ragione in più per riprovarci.

Barculli ha oggi 23 giocatori in rosa e a gennaio conta di averne 26. Lasciare fuori qualcuno, dice, è già difficile quando tutti si allenano con la stessa voglia. È però il tipo di problema che un allenatore affronta volentieri.

Dopo nove giornate l’US Sangiustino guida il girone A di Seconda Categoria umbra con 19 punti. Il Branca è secondo a 17, mentre Fontignano e Ponte d’Assi sono a 16, entrambi con una partita in meno. Domenica 22 novembre alle 14.30 il Fontignano, che ha riposato nell’ultimo turno, sarà di scena al Comunale di San Giustino.