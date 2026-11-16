Furto di rame sulla Ferrovia Centrale Umbra, fermato un 21enne a Todi

Il giovane è stato rintracciato lungo via Tiberina e portato nel carcere di Spoleto in attesa della convalida. Nei giorni scorsi i Carabinieri avevano già arrestato un 20enne e sequestrato quasi 1,3 tonnellate di cavi.

TODI – I Carabinieri hanno rintracciato lungo la provinciale 382, nel territorio di Todi, un 21enne sospettato di aver partecipato al furto di cavi di rame lungo la Ferrovia Centrale Umbra. Il giovane è stato sottoposto a fermo per l’ipotesi di furto aggravato in concorso e accompagnato nel carcere di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida.

Le ricerche erano partite dopo il primo intervento, quando i militari avevano arrestato in flagranza un 20enne al termine di un inseguimento sulla E45. Nel furgone abbandonato durante la fuga erano stati trovati 1.290 chili di cavi elettrici in rame. Secondo gli accertamenti dell’Arma, il materiale era stato asportato da un tratto non operativo della ferrovia a Papiano, nel comune di Marsciano. Il mezzo e i cavi erano stati sequestrati.

Gli accertamenti successivi hanno portato i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Todi a individuare il 21enne come uno dei presunti partecipanti al furto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.