«Imprese per il bene comune», a Città di Castello il bilancio del primo anno del Tavolo Imprese

Lunedì 23 novembre, dalle 9.30 alle 13, l’incontro alla Biblioteca comunale Carducci. Fondazione Progetto Valtiberina e BPER Banca riuniscono imprese, università e Terzo settore per discutere di sostenibilità e ricadute sul territorio.

CITTÀ DI CASTELLO – Che cosa è stato fatto nel primo anno del Tavolo Imprese e quali strumenti possono aiutare le aziende della Valtiberina a lavorare sulla sostenibilità? Se ne parlerà lunedì 23 novembre a «Imprese per il bene comune», l’incontro promosso dalla Fondazione Progetto Valtiberina con il sostegno di BPER Banca e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 13 nella Sala Paolo Rossi Monti della Biblioteca comunale Carducci.

Il bilancio del Tavolo Imprese del Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana sarà presentato alle 11.30. A raccontare il lavoro svolto saranno Livio Sassolini, amministratore delegato di Busatti e segretario del Tavolo, Paolo Polinori, ordinario di Economia politica all’Università di Perugia, e Giulia Tartagni, responsabile dei servizi per la sostenibilità di Confartigianato Arezzo. Il confronto riguarderà anche le opportunità a disposizione delle piccole e medie imprese e i progetti che si possono costruire insieme.

La mattinata sarà moderata da Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione. Dopo i saluti del sindaco Luca Secondi, che coordina il Tavolo Imprese, del presidente della Fondazione David Gori e del direttore regionale di BPER Simone Maci, alle 10 interverranno Paolo Venturi, direttore di AICCON Research Center dell’Università di Bologna, Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace, ed Elisa Belfiori, responsabile dell’Ufficio Terzo Settore di BPER. Si parlerà di come imprese, banche e organizzazioni sociali possano lavorare insieme su progetti utili alle comunità in cui operano.

Nel corso dell’anno il progetto ha portato questi temi anche fuori dagli incontri tra addetti ai lavori. Lo ha fatto con Capra & Cavoli, il podcast di TTV.it che ha raccolto esperienze di aziende di settori diversi, dal vino alla cosmetica, passando per le tecnologie applicate alla biodiversità.

La partecipazione è libera con registrazione online. Modulo di iscrizione