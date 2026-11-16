Lanfaloni (M5S Giovani): «Andarsene dall’Umbria non deve essere un obbligo»

Il responsabile regionale del Network Giovani del Movimento 5 Stelle: «Qui si lavora, ma gli stipendi sono più bassi dell’11% rispetto alla media nazionale»

Classe 1992, cresciuto in un piccolo centro dell’Assisano, laurea magistrale in Finanza e metodi quantitativi a Perugia con 110 e lode. Lavora per una società di consulenza che segue le banche e da pochi mesi guida il Network Giovani del Movimento 5 Stelle in Umbria. Ha vissuto a Milano, poi è riuscito a rientrare. Alessio Lanfaloni risponde alle nostre domande.

Chi te l’ha fatto fare?

«Me lo chiedo anch’io. Battuta a parte, la politica è una passione bellissima. Mi è sempre stata presentata come un posto di relazione, dove fare un’esperienza prima di tutto umana e dove le cose possono cambiare per davvero. Vengo dall’associazionismo, lì si dialogava con i politici e alcune cose le ho viste cambiare. Quando è nato il Movimento 5 Stelle avevo 18 anni e ho iniziato a sostenerlo. Verso i vent’anni ho cominciato a collaborare sul territorio».

Di cosa ti occupi nella vita?

«Lavoro per una società di consulenza che segue le trasformazioni di organizzazioni complesse, in particolare le banche. Cambia la regolamentazione e ci chiamano per adeguare i processi alle nuove normative. Questo lavoro mi ha insegnato che non si può avere tutto subito, che forse è una delle regole base della politica. Ma al tempo stesso le cose cambiano».

Che differenza c’è tra il Movimento delle origini e quello di oggi?

«C’è tanta esperienza in più e la capacità di accompagnare il cambiamento. All’inizio c’era la voglia di rivoluzionare la realtà, poi ci sono altri partiti e altri interessi con cui bisogna confrontarsi e camminare insieme. Non è cambiata l’etica pubblica, e nemmeno l’impegno per l’ambiente e la partecipazione. Con Nova abbiamo messo insieme 15-16 mila persone in tutta Italia per scrivere il programma. Rispetto ai primi tempi siamo diventati più efficaci».

Ora siete al governo dell’Umbria. Ti aspettavi fosse più facile?

«Non si può avere tutto e subito, e per questo è nata la politica. Ma se guardiamo alle cose concrete, ne sono state fatte tante. Penso ai trasporti: se a vent’anni avessi potuto girare l’Umbria con 70 euro l’anno, sarei stato molto riconoscente. Penso ai 3,6 milioni di euro della Regione per le borse di dottorato, in un’Italia dove i dottorandi sono tra i meno pagati d’Europa. È difficile, ma non ci sono rotte da cambiare».

I giovani chiedono di non dover lasciare l’Umbria per lavorare. È chiedere tanto?

«Viaggiare e fare esperienze fuori arricchisce, però non deve essere un obbligo andarsene da questa terra. In Umbria abbiamo un paradosso: una buona occupazione, ma una retribuzione inferiore dell’11% rispetto alla media nazionale. E un giovane laureato su quattro ha un lavoro sottomansionato. Così anche chi un lavoro ce l’ha si guarda intorno. A livello nazionale il salario minimo può dare una mano. Poi servono i servizi: sanità, scuola, istruzione. La Regione intanto ha fatto un bando da 4 milioni di euro per mille tirocini under 35. Se l’avessi avuto io, forse non sarei andato a Milano con il rischio di restarci».

Nel Movimento i giovani vengono ascoltati?

«Assolutamente sì. Abbiamo un contatto diretto con il coordinatore regionale, con la nostra parlamentare Emma Pavanelli e con chiunque faccia politica attiva. A livello nazionale il Network è passato da gruppo informale a sedere nel Consiglio nazionale. Dobbiamo essere noi capaci di farci ascoltare, perché dall’altra parte le orecchie sono tutte aperte».

Sanità: dopo due anni di governo Proietti la gente si aspettava di più.

«La presidente è una delle persone più capaci che abbiamo in questa regione, quindi massima fiducia. Il banco di prova non è quello che si riesce a fare in uno o due anni, perché veniamo da anni di disinvestimento e di smantellamento della sanità pubblica. Conta quanto la Regione riuscirà a fare i primi passi per invertire la rotta, ad esempio quanto investirà in nuovo personale».

Com’è il rapporto con i giovani delle altre forze progressiste?

«Buonissimo. Mi sono già confrontato con il segretario regionale dei Giovani Democratici e dopo l’elezione ho ricevuto i complimenti anche dalle altre forze giovanili. Uno dei miei obiettivi di quest’anno è girare il più possibile la regione».

A Città di Castello preoccupa la discarica di Belladanza. Puoi dare una rassicurazione?

«Questo punto me lo porto a casa, perché non è un tema che ho approfondito di recente. Posso dire che in Umbria, da quando c’è Thomas De Luca, i conferimenti in discarica sono scesi anche del 23% in un anno. Per ora i dati ci tranquillizzano. Quello che succederà in futuro è da studiare e da partecipare, nello stile del 5 Stelle».