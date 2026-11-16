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Perugia, furto in profumeria. Carabiniere fuori servizio blocca un 27enne

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È successo in corso Vannucci. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato. Recuperati e restituiti al negozio profumi per oltre 330 euro.

PERUGIA – Le commesse si sono accorte che mancavano alcuni profumi dagli espositori e hanno chiesto aiuto mentre un giovane si allontanava dal negozio. A sentirle è stato un carabiniere fuori servizio che passava a piedi in corso Vannucci. Il militare ha bloccato il 27enne e ha avvisato la centrale operativa.

Secondo la ricostruzione dell’Arma, il giovane era entrato in profumeria nel primo pomeriggio fingendosi un cliente. Avrebbe preso diverse confezioni di profumo, le avrebbe nascoste nella giacca e avrebbe cercato di andarsene senza pagare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Perugia, con il supporto della Polizia di Stato. Tutte le confezioni, per un valore complessivo stimato in oltre 330 euro, sono state recuperate e restituite al negozio.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato denunciato a piede libero alla Procura di Perugia per l’ipotesi di furto aggravato. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per il giovane vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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