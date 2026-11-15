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Città di Castello, passaggio a livello chiuso giovedì e venerdì: l’ordinanza del Comune ridisegna il traffico tra via Biturgense e la E45

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Chi passa ogni giorno da via Toniolo, giovedì e venerdì dovrà cambiare strada. Il passaggio a livello al km 28+580 resterà chiuso dalle 7 di giovedì 19 novembre alle 18 di venerdì 20. Se i lavori dovessero andare per le lunghe, la chiusura durerà fino a quando non saranno finiti.

Lo prevede l’ordinanza numero 422 del Comune di Città di Castello. Dietro c’è il cantiere della ex Fcu: sulla linea Città di Castello-Sansepolcro, di proprietà della Regione, si rinnovano binari e scambi con i soldi del Pnrr.

In pratica via Toniolo sarà chiusa a tutti i veicoli tra via Biturgense e via Kant. Passano solo i residenti di quel tratto, a cui l’accesso a casa va sempre garantito.

Cambiano anche due svolte. Chi viene da via Kant è obbligato a girare a destra, in direzione di via Marx. Chi viene da via Spinoza, al contrario, a destra non può andare.

Per la E45 la strada da fare è via Biturgense e poi via Treves. Stesso percorso, al contrario, per chi esce dalla superstrada e deve arrivare in via Biturgense.

I cartelli di preavviso “Strada chiusa” saranno in quattro punti: su viale Romagna, davanti alla Dsk Confezioni, alla rotatoria tra via Biturgense e via Treves, a quella tra via Marx e via Russel e all’incrocio tra via Russel e via Sisi.

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