Città di Castello, lunedì il consiglio comunale: si vota sulla fusione delle Usl, poi acqua nelle frazioni e roditori vicino alle cucine delle scuole

Quattro frazioni con problemi d’acqua, il cantiere di viale Europa, i roditori vicino alle cucine che preparano i pasti per le scuole. E una mozione contro la Usl unica regionale. C’è un po’ di tutto nel consiglio comunale di Città di Castello convocato dal presidente Luciano Bacchetta per lunedì 16 novembre alle 17, in piazza Gabriotti.

Il voto che pesa di più è quello sulla sanità. La mozione, a prima firma del capogruppo della Lega Valerio Mancini, chiede all’aula il «fermo e assoluto dissenso politico» all’ipotesi di accorpare Usl Umbria 1 e Umbria 2 in una sola azienda. Al sindaco verrebbe dato mandato di difendere i servizi sanitari dell’alta Valle del Tevere e l’autonomia del distretto.

Prima, però, si parla di acqua. Roberto Brunelli (Pd) e Ugo Mauro Tanzi (Psi) denunciano una «grave criticità nell’approvvigionamento idrico» a Felceto, Marchigliano, Bizzi e Coldipozzo. Vogliono sapere perché Umbra Acque ha depennato il progetto di acquedotto e chiedono un tavolo tecnico. Risponde l’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli, che dovrà replicare anche a Tommaso Campagni (FI) su fossi e scoline lungo le strade comunali e a Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) sui cattivi odori.

Molte domande sono per l’assessore Rodolfo Braccalenti. Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) chiede conto del cantiere di viale Europa e della viabilità alternativa. Elda Rossi e Riccardo Leveque (FdI) degli asfalti e della sicurezza a Madonna del Latte. Claudio Serafini (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) di un piano per le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Ancora Lignani Marchesani solleva il caso dell’insegna del Pd rimasta sulla sede dismessa del partito, in centro storico.

A Riccardo Carletti, Lavori pubblici e Sport, toccano due risposte: a Lignani Marchesani sulla manutenzione delle fognature quando il maltempo è estremo, a Tanzi sul restyling della pista di atletica “Angiolo Monti”. Si vota anche la mozione di Massimo Minciotti (Pd) per distributori gratuiti di sacchetti e contenitori per le deiezioni canine.

In coda l’interrogazione sui roditori nei pressi delle cucine comunali, a prima firma di Filippo Schiattelli (Unione Civica Tiferno), che chiede anche di individuare le responsabilità gestionali. Risponde l’assessore ai Servizi educativi Letizia Guerri.

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