Maltempo a Sansepolcro, a Palazzo le famiglie possono muoversi di nuovo. Ancora chiusa la strada per la Montagna

Venerdì, per raggiungere una delle famiglie isolate a Palazzo, è servito l’elicottero dei vigili del fuoco. Sabato mattina anche la seconda famiglia rimasta bloccata nella stessa zona di Sansepolcro ha potuto ricominciare a spostarsi con i propri mezzi.

Alla Montagna, invece, la strada è ancora interrotta. La frana ha isolato una quarantina di persone e la chiusura si fa sentire anche per chi nella frazione ha un ristorante o una struttura ricettiva. Per sapere quando si potrà tornare a passare bisognerà aspettare le verifiche dei tecnici. Il Comune fa sapere che proprio quel tratto di strada era già stato individuato nelle scorse settimane per lavori di manutenzione.

Il Centro operativo comunale, che ha coordinato i soccorsi, continua a seguire le zone più colpite. Fin dalle prime ore il Comune ha contattato gli enti che si occupano dei corsi d’acqua. Nel bilancio di queste due giornate, Palazzo delle Laudi ha ringraziato anche la Pro Loco della Montagna per l’aiuto dato durante l’emergenza.