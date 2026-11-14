Futuro Nazionale sceglie Jennifer Paradisi: «Rimettere il lavoro al centro»



Viene dal mondo dell’azienda, non dalla politica. Guiderà il partito a Città di Castello verso le amministrative. Puletti: «Non ha mai dovuto strizzare l’occhio a nessuno»



Di mestiere coordina il lavoro in un’azienda del territorio. Da qualche giorno Jennifer Paradisi coordina anche Futuro Nazionale a Città di Castello. La nomina porta la firma di Augusto Rossi, l’uomo a cui il partito ha affidato il compito di organizzarsi nei territori. In città, dicono da Futuro Nazionale, gli iscritti hanno superato quota cento già da diverse settimane.

A lei tocca adesso la parte più difficile: portare il partito alle elezioni amministrative.

Lo farà con il gruppo territoriale e con Marco Gasperi, referente del comitato.

Che non sia una figura di apparato lo rivendica la vice coordinatrice regionale Manuela Puletti: «Jennifer non viene dai salotti della politica e non ha mai dovuto strizzare l’occhio a nessuno: viene dal mondo del lavoro». E ancora: «Siamo un partito anti-sistema, che combatte la politica come “mangiatoia”». Puletti ne fa anche una questione di genere.

La nomina di una donna, sostiene, risponde a chi da sinistra dà del maschilista a Futuro Nazionale, e alle quote rosa lei non crede.

Paradisi, da parte sua, parla soprattutto di imprese. «Conosco molto bene le difficoltà dell’Alto Tevere, un territorio che dà tanto in termini economici alla Regione Umbria ma che ha sempre ricevuto poco», dice. Da lì la promessa: «La priorità per me è rimettere il mondo del lavoro al centro dell’agenda politica locale». Come, lo si capirà quando arriverà il programma.



Poi c’è la sicurezza: «Sogno una città davvero sicura, dove le regole valgono per tutti e in cui i sussidi pubblici vengono gestiti con serietà e arrivano a chi ne ha realmente bisogno». E ci sono i ragazzi che se ne vanno, i “cervelli in fuga” di cui si discute da anni. «Tutti lo dicono, ma il problema non solo persiste, aumenta».