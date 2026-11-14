Search
Città di CastelloIn evidenzaPolitica

Futuro Nazionale sceglie Jennifer Paradisi: «Rimettere il lavoro al centro»

Data:


Viene dal mondo dell’azienda, non dalla politica. Guiderà il partito a Città di Castello verso le amministrative. Puletti: «Non ha mai dovuto strizzare l’occhio a nessuno»


Di mestiere coordina il lavoro in un’azienda del territorio. Da qualche giorno Jennifer Paradisi coordina anche Futuro Nazionale a Città di Castello. La nomina porta la firma di Augusto Rossi, l’uomo a cui il partito ha affidato il compito di organizzarsi nei territori. In città, dicono da Futuro Nazionale, gli iscritti hanno superato quota cento già da diverse settimane.
A lei tocca adesso la parte più difficile: portare il partito alle elezioni amministrative.

Lo farà con il gruppo territoriale e con Marco Gasperi, referente del comitato.
Che non sia una figura di apparato lo rivendica la vice coordinatrice regionale Manuela Puletti: «Jennifer non viene dai salotti della politica e non ha mai dovuto strizzare l’occhio a nessuno: viene dal mondo del lavoro». E ancora: «Siamo un partito anti-sistema, che combatte la politica come “mangiatoia”». Puletti ne fa anche una questione di genere.

La nomina di una donna, sostiene, risponde a chi da sinistra dà del maschilista a Futuro Nazionale, e alle quote rosa lei non crede.
Paradisi, da parte sua, parla soprattutto di imprese. «Conosco molto bene le difficoltà dell’Alto Tevere, un territorio che dà tanto in termini economici alla Regione Umbria ma che ha sempre ricevuto poco», dice. Da lì la promessa: «La priorità per me è rimettere il mondo del lavoro al centro dell’agenda politica locale». Come, lo si capirà quando arriverà il programma.


Poi c’è la sicurezza: «Sogno una città davvero sicura, dove le regole valgono per tutti e in cui i sussidi pubblici vengono gestiti con serietà e arrivano a chi ne ha realmente bisogno». E ci sono i ragazzi che se ne vanno, i “cervelli in fuga” di cui si discute da anni. «Tutti lo dicono, ma il problema non solo persiste, aumenta».

Commenti
Previous article
Mielinumbria 2026: un esordio da record tra scienza, sostenibilità e la magia del “oro giallo” a Palazzo Trinci 

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Mielinumbria 2026: un esordio da record tra scienza, sostenibilità e la magia del “oro giallo” a Palazzo Trinci 

Redazione Redazione -
Foligno incorona la XXVIII edizione della storica rassegna dedicata...

Altotevere a Brugherio, i Diavoli Rosa sono ultimi ma in casa non regalano niente

Redazione Redazione -
Domenica alle 18 la quinta giornata di A3. Di...

Pietralunghese, dopo Senigallia c’è l’Atletico Ascoli

Redazione Redazione -
La sconfitta di Senigallia brucia ancora. La Pietralunghese se...

San Martino a Garavelle tra visita al museo, castagne e vino novello

Redazione Redazione -
Domani alle 15 al Centro delle Tradizioni Popolari il...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Mielinumbria 2026: un esordio da record tra scienza, sostenibilità e la magia del “oro giallo” a Palazzo Trinci 

Eventi 0
Foligno incorona la XXVIII edizione della storica rassegna dedicata...

© 2024 Primo Piano Notizie