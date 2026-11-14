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Pietralunghese, dopo Senigallia c’è l’Atletico Ascoli

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La sconfitta di Senigallia brucia ancora. La Pietralunghese se l’è giocata fino alla fine e ha lasciato per strada punti proprio nel recupero. Domani, domenica 15 novembre, si torna al Martinelli. Alle 14.30 arriva l’Atletico Ascoli, che sta facendo campionato nella parte alta della classifica.

In settimana Diego Giambi è tornato sulla partita con la Vigor. Ai rossoblù è mancato il risultato, dopo una prova in cui la squadra ha avuto personalità anche in trasferta. Luca Pierotti riparte da lì. Stavolta la Pietralunghese gioca in casa e può contare sul pubblico del Martinelli per provare a muovere la classifica.

Arbitra Mirko Pelaia di Pavia, con Dario Lorenzon e Davide Carraretto, entrambi di Treviso.

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