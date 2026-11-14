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L’antibiotico non è una caramella: al “Plinio il Giovane” la lezione la fanno i medici

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Mercoledì 18 novembre gli internisti di FADOI Umbria incontrano gli studenti del liceo tifernate. È una delle 24 scuole italiane del progetto “One Health”

CITTÀ DI CASTELLO – La scatola di antibiotico avanzata dall’ultima cura e rimasta nel cassetto, pronta per il prossimo mal di gola. Oppure la pastiglia passata da un familiare, «tanto a me ha fatto bene». Sono abitudini diffuse, e sono proprio quelle che i medici internisti proveranno a smontare mercoledì 18 novembre davanti agli studenti del Liceo “Plinio il Giovane”.

Per una mattina, in classe, ci saranno loro. Il liceo tifernate è la scuola che rappresenta l’Umbria nel progetto nazionale “One Health”, promosso da FADOI, la società scientifica di Medicina interna, insieme all’Università di Camerino. In tutta Italia gli istituti superiori coinvolti sono 24, nello stesso giorno.

A guidare il gruppo ci sarà Ettore Marini, presidente di FADOI Umbria, con altri colleghi. L’appuntamento nasce da un rapporto che va avanti da tempo tra gli internisti della regione e la dirigente scolastica Marta Boriosi. Non sarà una conferenza: sono previsti incontri con i ragazzi, giochi didattici e materiali da portare a casa.

Il tema è l’antibiotico-resistenza, cioè i batteri che imparano a resistere ai farmaci. Più gli antibiotici si usano a sproposito, meno funzionano quando servono davvero. «La lotta all’antibiotico-resistenza non può essere affidata soltanto agli ospedali o agli specialisti», scrive la federazione, che parla di «un grande investimento collettivo nella cultura sanitaria».

Ai ragazzi verranno dette cose semplici. Gli antibiotici curano le infezioni da batteri, non quelle da virus: per raffreddore, influenza e Covid non servono, a meno che non sia il medico a trovare anche un’infezione batterica. Si prendono solo con la ricetta, alle dosi e per i giorni indicati. Non si smette prima perché ci si sente meglio. E non si usano quelli avanzati, né quelli di qualcun altro.

Poi c’è la parte che viene prima delle medicine: lavarsi spesso le mani, cambiare l’aria nelle stanze, fare le vaccinazioni raccomandate.

La data non è casuale. Il 18 novembre si apre la settimana mondiale che l’Organizzazione mondiale della sanità dedica ogni anno a questo problema, fino al 24. Il progetto ha il patrocinio di Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, SIMIT e Croce Rossa Italiana.

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