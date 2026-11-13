Trestina a Notaresco, Croce: «Non dobbiamo perdere la nostra identità»

Il tecnico bianconero torna nella zona in cui è cresciuto: «Ambiente molto caldo, dobbiamo farci trovare pronti soprattutto a livello mentale»



TRESTINA – Il Trestina arriva alla trasferta di Notaresco con tre risultati positivi alle spalle e con una settimana di lavoro che il maltempo ha in parte complicato. «Una settimana un po’ come tutte le altre – spiega il tecnico Marco Croce –. È normale che queste condizioni climatiche un po’ ci abbiano condizionato, però i ragazzi si sono allenati bene e lo spirito per fortuna è sempre quello giusto».



Per l’allenatore è una partita particolare, perché si gioca nella zona in cui è cresciuto. «Non a Notaresco, perché non ci ho mai giocato, però è un ambiente familiare». L’emozione, assicura, non peserà: «Non mi farò condizionare, un pochino sono abituato perché ho giocato in tutte quelle zone».



Il pensiero va piuttosto alla squadra. «Quello che mi preoccupa di più è l’approccio che avranno i ragazzi a questa partita, su questo campo che è molto difficile: è in sintetico ed è un ambiente molto caldo. Lo conosco bene, quindi dobbiamo farci trovare pronti soprattutto a livello mentale».



Sull’avversario Croce non ha dubbi: «È una squadra molto esperta, che ha la stessa ossatura da diversi anni, quindi è una squadra rodata». Nel gruppo abruzzese, osserva, ci sono giocatori che hanno frequentato per anni categorie superiori, e il cambio in panchina non ha modificato i principi di gioco. Il giudizio è netto: «È una partita molto, molto difficile».



La strada indicata è quella delle ultime settimane. «Dobbiamo pensare a fare le cose come le stiamo facendo nell’ultimo periodo, senza tralasciare quello che ci ha fatto ottenere questi tre risultati positivi: l’atteggiamento giusto e lo spirito da Trestina. Quelli non devono mai mancare».