Altotevere, Monaldi verso Brugherio: «Una partita per volta». Procelli lascia il gruppo

SAN GIUSTINO – Contro Savigliano l’Altotevere se l’è vista brutta. Poi l’ha ribaltata e si è presa due punti. Mirko Monaldi lo dice senza giri di parole: «Tutti avevamo il sentore che Savigliano fosse in palla». La battuta degli avversari ha fatto male, soprattutto nei due set che hanno vinto loro.

A rimettere le cose a posto ci ha pensato chi è entrato dalla panchina. Il tecnico ha cambiato molto. Tutti i centrali, per dire, hanno messo piede in campo. «I subentrati si sono fatti trovare pronti», spiega. E per lui non è una soluzione d’emergenza. È il modo in cui vuole giocare quest’anno.

Il motivo è semplice. Il campionato non si ferma fino a metà marzo e in rosa ci sono 14 giocatori. Monaldi vuole usarli tutti, «perché ognuno può dare qualcosa». E aggiunge: «Non è pensabile stare senza interscambi in un gruppo come il nostro».

Adesso c’è Brugherio. Si gioca domenica 15 novembre alle 18, al centro sportivo Paolo VI. L’Altotevere ci arriva da seconda in classifica nel girone Bianco di A3 e stavolta vuole i tre punti. Di fronte avrà l’Allianz Arbit, una squadra di ragazzi: il più piccolo ha 16 anni, il più grande 18. Guai però a prenderla alla leggera. «Sono ragazzi talentuosi e con prospettive interessanti», avverte l’allenatore, che parla di «un campo peraltro difficilissimo».

C’è poi la scommessa del direttore sportivo Valdemaro Gustinelli: 9 punti nelle prossime tre gare. Monaldi ci sta, ma a modo suo: «Una partita per volta: noi andiamo sempre in campo per vincere da tre punti».

In settimana è arrivato anche un addio. Il centrale Flavio Procelli non fa più parte della squadra. Ha ricevuto una richiesta e la società ha rispettato la sua volontà: il rapporto si è chiuso di comune accordo. Giovedì ha fatto l’ultimo allenamento al palasport di San Giustino. Dal club un grazie per la serietà e gli auguri per il resto della carriera.