Volante che vibra o auto che tira? Cosa controllare

Il volante che vibra a cento all’ora, l’auto che tira un po’ a destra. Piccoli segnali che spesso si lasciano correre, e invece dicono molto sulla sicurezza. Alessio Polidori, del Centro Gomme Altotevere di San Giustino, spiega cosa è importante sapere.

Alessio, partiamo dalle basi: che differenza c’è tra convergenza ed equilibratura?

«Sono due cose diverse, anche se tanti le confondono. La convergenza è l’angolo delle ruote rispetto alla strada: se è sbagliato, l’auto non va dritta. L’equilibratura invece riguarda il peso della ruota, che deve essere distribuito bene. Si sistema con dei piccoli contrappesi sul cerchio».

Come fa chi guida ad accorgersi che qualcosa non va?

«Se ne accorge da solo, basta farci caso. Con la convergenza fuori posto l’auto tira da una parte e il volante resta storto anche sul dritto. Poi le gomme si consumano male, più da un lato che dall’altro. Se manca l’equilibratura, invece, vibra il volante. In superstrada si sente subito».

Spiegaci perché è una questione di sicurezza.

«Perché la gomma è l’unica cosa che tocca l’asfalto. Se è consumata male tiene meno, e te ne accorgi quando freni o quando piove. Cioè nel momento peggiore. E le vibrazioni, a lungo andare, rovinano anche sospensioni e sterzo».

Ogni quanto consigli di farle controllare?

«L’equilibratura si fa ogni volta che si monta una gomma. La convergenza va controllata dopo una botta forte: una buca presa male, un marciapiede. E comunque, se senti qualcosa di strano, non aspettare».

Alla fine si risparmia anche qualcosa?

«Eccome. Le gomme durano di più e l’auto consuma meno. Un controllo costa poco, un treno di gomme da buttare prima del tempo no».