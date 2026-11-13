Search
ImpreseIn evidenzaSan Giustino

Volante che vibra o auto che tira? Cosa controllare

Data:

Il volante che vibra a cento all’ora, l’auto che tira un po’ a destra. Piccoli segnali che spesso si lasciano correre, e invece dicono molto sulla sicurezza. Alessio Polidori, del Centro Gomme Altotevere di San Giustino, spiega cosa è importante sapere.

Alessio, partiamo dalle basi: che differenza c’è tra convergenza ed equilibratura?
«Sono due cose diverse, anche se tanti le confondono. La convergenza è l’angolo delle ruote rispetto alla strada: se è sbagliato, l’auto non va dritta. L’equilibratura invece riguarda il peso della ruota, che deve essere distribuito bene. Si sistema con dei piccoli contrappesi sul cerchio».

Come fa chi guida ad accorgersi che qualcosa non va?
«Se ne accorge da solo, basta farci caso. Con la convergenza fuori posto l’auto tira da una parte e il volante resta storto anche sul dritto. Poi le gomme si consumano male, più da un lato che dall’altro. Se manca l’equilibratura, invece, vibra il volante. In superstrada si sente subito».

Spiegaci perché è una questione di sicurezza.
«Perché la gomma è l’unica cosa che tocca l’asfalto. Se è consumata male tiene meno, e te ne accorgi quando freni o quando piove. Cioè nel momento peggiore. E le vibrazioni, a lungo andare, rovinano anche sospensioni e sterzo».

Ogni quanto consigli di farle controllare?
«L’equilibratura si fa ogni volta che si monta una gomma. La convergenza va controllata dopo una botta forte: una buca presa male, un marciapiede. E comunque, se senti qualcosa di strano, non aspettare».

Alla fine si risparmia anche qualcosa?
«Eccome. Le gomme durano di più e l’auto consuma meno. Un controllo costa poco, un treno di gomme da buttare prima del tempo no».

Commenti
Previous article
Città di Castello, il weekend tra tartufo, Orwell a teatro e i laboratori del Malakos

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, il weekend tra tartufo, Orwell a teatro e i laboratori del Malakos

Redazione Redazione -
Sabato inaugura la mostra su Pinocchio e I Promessi...

Che ne sarà dei centri storici? A Città di Castello un convegno sul loro futuro

Redazione Redazione -
Giovedì 26 novembre 2026, dalle 18 alle 20, l’incontro...

San Giustino, dai finti tecnici agli sms sospetti. I Carabinieri spiegano come difendersi dalle truffe

Redazione Redazione -
Domenica 15 novembre, dalle 10, l’incontro aperto a tutti...

“Tempi supplementari”, questa sera ospiti Bambagiotti e Pasqui

Redazione Redazione -
Torna questa sera, venerdì 13 novembre, “Tempi supplementari”, la...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, il weekend tra tartufo, Orwell a teatro e i laboratori del Malakos

Città di Castello 0
Sabato inaugura la mostra su Pinocchio e I Promessi...

© 2024 Primo Piano Notizie