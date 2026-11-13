Maltempo a Sansepolcro, una frana isola la frazione Montagna. Chiusa anche via Tiberina Nord

Lo stop sulla Tiberina Nord è all’altezza dello svincolo per La Sgoluppa. Interventi in corso per mettere in sicurezza i tratti. Il Comune invita a evitare gli spostamenti non necessari.

SANSEPOLCRO – Una frana ha interrotto la strada per la frazione Montagna, che al momento risulta isolata. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato frane e smottamenti anche lungo via Tiberina Nord, chiusa all’altezza dello svincolo per La Sgoluppa perché la carreggiata non è sicura. A comunicarlo è il Comune di Sansepolcro.

Sono in corso gli interventi per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la viabilità. Il Comune non ha indicato tempi di riapertura, che dipenderanno dalle condizioni meteo e dalla stabilità dei versanti.

Per la Valtiberina toscana è in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico fino alle 23.59 di venerdì 13 novembre. L’amministrazione invita a limitare gli spostamenti a quelli indispensabili, a rispettare la segnaletica e a prestare particolare attenzione nelle zone collinari e montane, soprattutto in prossimità di scarpate e versanti.

Avviso e aggiornamenti sulla pagina ufficiale del Comune di Sansepolcro