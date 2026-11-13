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Città di Castello, Grillo aspetta una famiglia dal 2016. La sua storia nel calendario del canile di Lerchi

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Torna il calendario «acchiappa-adozioni» con le foto dei cani ospitati a Mezzavia. Il ricavato andrà all’ENPA per la cura degli animali. Quasi tutti i protagonisti dell’edizione 2026 hanno trovato casa.

CITTÀ DI CASTELLO – Grillo aveva circa quattro mesi quando è arrivato al canile di Lerchi. Era il 2016. All’inizio era diffidente e, quando arrivava un temporale o sentiva un rumore forte, cercava la vicinanza di Walker, il cane con cui ha condiviso il box. Oggi ha dieci anni, è più socievole e si lascia volentieri coccolare. Una famiglia, però, la sta ancora aspettando.

La sua è una delle storie raccontate nel calendario 2027 del canile di Mezzavia, a Lerchi. Tra la copertina e le pagine dei dodici mesi ci sono anche Merlino, Virna, Urania, Earth, Teo, Giulio, Piero, Tonino, Oscar, Zaka, Pietro, Carlo, Border e Leo. Accanto alle foto ci sono le informazioni per contattare la struttura e capire come adottare uno dei suoi ospiti.

Il calendario è alla seconda edizione. La prima ha dato un risultato concreto: quasi tutti i cani fotografati per il 2026 hanno trovato una famiglia. A ideare e finanziare il progetto è stata Giuliano Tartufi, con Giuliano Martinelli ed Elisa Ioni, che frequentano il canile e hanno già adottato alcuni dei suoi ospiti. A realizzare il calendario è stata Artegraf, con Leonardo Bambini. L’intero ricavato delle vendite e le offerte libere saranno devoluti all’ENPA per sostenere la cura quotidiana degli animali.

Alla presentazione, Elisa Ioni ha spiegato che il progetto nasce per far conoscere i cani del rifugio e promuovere adozioni consapevoli. La volontaria ENPA Elisabetta Ortalli ha ricordato che molti degli ospiti di Mezzavia sono anziani. Alla presentazione erano presenti anche il vicesindaco Giuseppe Bernicchi e gli assessori Letizia Guerri e Mauro Mariangeli.

Il canile comprensoriale ospita circa 70 cani ed è gestito dall’ENPA in convenzione con il Comune, in collaborazione con il servizio veterinario dell’Usl Umbria 1. Nell’ultimo anno il Comune è intervenuto sull’impianto elettrico e ha messo in sicurezza l’area esterna. Sono in programma lavori alla copertura, ai boiler e alle griglie degli scarichi dei box. Venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata dell’albero, è prevista la messa a dimora di nuove piante in collaborazione con il Lions Club di Città di Castello.

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