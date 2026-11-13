Arezzo, una raccolta fondi in memoria di Andrea Saviotti per il futuro del figlio Noel

A promuoverla su GoFundMe è il fratello Alessandro. Le donazioni serviranno a sostenere la famiglia nelle spese dopo la scomparsa del 38enne e ad accompagnare Noel, nove anni, nella crescita e negli studi.

AREZZO – Andrea Saviotti stava andando ad aiutare un amico in difficoltà quando, il 5 novembre, ha perso la vita a 38 anni. A ricordare quella sera è il fratello Alessandro, che da Arezzo ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la famiglia e il figlio di Andrea, Noel, di nove anni. Nel racconto di Alessandro, il fratello è stato investito in autostrada dopo lo scoppio di uno pneumatico.

«Andrea era una persona generosa, sempre pronta a tendere una mano, senza distinzioni e senza pregiudizi», scrive Alessandro sulla pagina della raccolta. Da quel ricordo è nata la decisione di chiedere un aiuto a nome della famiglia. Una parte delle donazioni servirà a far fronte alle spese seguite alla morte di Andrea, comprese quelle per l’assistenza legale. La raccolta contribuirà anche a sostenere Noel negli studi e nelle altre tappe della sua crescita.

Alessandro vorrebbe che Noel, crescendo, potesse conoscere anche attraverso le persone che hanno voluto bene a suo padre la generosità con cui Andrea si metteva a disposizione degli altri. Al momento della verifica, la campagna aveva raccolto 8.775 euro con 180 donazioni, a fronte di un obiettivo di 14 mila euro.

La raccolta fondi su GoFundMe