Maltempo in Umbria, allerta arancione in Alto Tevere fino a mezzanotte

Venerdì 13 novembre sono attese piogge anche intense e persistenti soprattutto nel nord e nell’est della regione. Allerta arancione per rischio idrogeologico in quattro zone, gialla per temporali e piene dei fiumi in tutta l’Umbria.

L’Alto Tevere è in allerta arancione per rischio idrogeologico per tutta la giornata di venerdì 13 novembre 2026. Il bollettino della Protezione civile regionale segnala il rischio di frane e piene dei corsi d’acqua minori anche nelle zone del Chiascio-Topino, del Nera-Corno e del Trasimeno-Nestore. L’allerta è in vigore fino alla mezzanotte tra venerdì e sabato.

Nelle zone del Medio Tevere e del Chiani-Paglia il livello di allerta per rischio idrogeologico è giallo. Il codice giallo riguarda invece tutta l’Umbria per i temporali e il rischio di piene dei fiumi. L’allerta per vento è gialla in Alto Tevere, Chiascio-Topino e Nera-Corno.

Per venerdì sono previsti rovesci e temporali, con piogge che potranno essere molto intense e persistenti soprattutto nei settori settentrionali e orientali dell’Umbria. Soffieranno venti forti da sud, con raffiche di burrasca sull’Appennino e possibili raffiche improvvise durante i temporali più intensi. In serata è atteso un sensibile calo delle temperature.

Il documento di allerta n. 317/2026 è stato emesso giovedì 12 novembre alle 12.39. Consulta il bollettino ufficiale del Centro Funzionale regionale.