Città di Castello, «Musica che Cura» in ospedale contro la violenza di genere

Musicisti e allievi della scuola «G. Puccini» si sono esibiti all’ingresso dell’ospedale davanti a pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini. L’iniziativa è stata promossa dall’Usl Umbria 1 con il contributo dell’associazione I Fiori di Lilla.

CITTÀ DI CASTELLO – Per un pomeriggio, all’ingresso dell’ospedale di Città di Castello, pazienti, familiari e operatori sanitari si sono fermati ad ascoltare un concerto. È successo giovedì 12 novembre con «Musica che Cura», l’iniziativa promossa dall’Usl Umbria 1 con il contributo dell’associazione di volontariato I Fiori di Lilla, nel programma regionale «Umbria contro ogni genere di violenza».

A suonare sono stati Fabio Battistelli al clarinetto, Antony Guerrini alla chitarra e Mirko Montanari al pianoforte, con la voce di Susanna Raichi e la partecipazione degli allievi della Scuola di musica «G. Puccini» di Città di Castello. Il concerto ha offerto un momento di pausa a chi trascorre le proprie giornate in ospedale e ha portato in un luogo di cura un messaggio contro la violenza di genere.

«La musica, in un luogo di cura, diventa ascolto, accoglienza e vicinanza», ha detto la direttrice dell’ospedale, Calagreti, ringraziando i musicisti, gli allievi e la presidente dell’associazione, Signorelli. La direttrice ha ricordato che contrastare la violenza passa anche dal rispetto e dall’attenzione che si dimostrano ogni giorno.

Fabio Battistelli, direttore della scuola «G. Puccini» e tra i musicisti del concerto, ha sottolineato il valore di aver coinvolto allievi e insegnanti. «La musica educa all’ascolto e all’empatia, e può diventare un linguaggio potente per dire no a ogni forma di violenza».