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Città di Castello, l’Unitre chiude la rassegna sul Neorealismo con «Umberto D.»

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Mercoledì 18 novembre alle 16 la proiezione al Nuovo Cinema Castello, aperta a tutti con biglietto a 5 euro. Giovedì torna il ciclo «Donne nella storia» con un incontro sulla corte dei Vitelli.

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà Umberto D. di Vittorio De Sica a chiudere «La stagione del Neorealismo», la rassegna promossa dall’Università della Terza Età di Città di Castello. L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 18 novembre alle 16 al Nuovo Cinema Castello. La proiezione è aperta a tutti e il biglietto costa 5 euro.

Il giorno dopo si torna alla storia di Città di Castello. Giovedì 19 novembre alle 16, per il terzo incontro del ciclo «Donne nella storia», la professoressa Romanella Gentili Bistoni parlerà di Angela Paola dei conti Rossi di San Secondo Parmense e della sua presenza alla corte rinascimentale dei Vitelli. Il percorso si concluderà con un’uscita a Torrechiara e San Secondo Parmense.

Tra i corsi dell’anno accademico 2026-2027 proseguono le lezioni di attività motoria, lingue, disegno e pittura. Venerdì, invece, il programma propone un incontro sulla poesia, uno dedicato agli «Umbri semisconosciuti» e una lezione di cittadinanza digitale.

Il programma dal 16 al 20 novembre

  • Lunedì 16 novembre — Acquagym alle 9 e alle 10. Tai Chi alle 9, disegno e pittura alle 10.30, club della lettura alle 15.30.
  • Martedì 17 novembre — Acquagym ed educazione motoria alle 9, 10 e 11. Attività fisica adattata (A.F.A.) alle 15, 16 e 17. Inglese di primo livello e spagnolo alle 15, inglese di secondo livello alle 16.
  • Mercoledì 18 novembre — Avviamento al Pilates alle 9 e alle 10, Tai Chi alle 15 e proiezione di Umberto D.alle 16.
  • Giovedì 19 novembre — Acquagym alle 9 e alle 10, educazione motoria alle 9, 10 e 11. Alle 16 l’incontro del ciclo «Donne nella storia».
  • Venerdì 20 novembre — Acquagym e attività fisica adattata alle 9, 10 e 11. Alle 15 «La poesia è accessibile a tutti?» con Piero Taverniti e «Umbri semisconosciuti» con Massimo Natali. Alle 16.30 cittadinanza digitale con Romano Vibi.
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