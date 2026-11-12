PieveClassica 2027, undici appuntamenti con la grande musica: da Raphael Gualazzi a Bungaro e Joy Garrison

Presentato il programma della tredicesima edizione della rassegna musicale di Pieve Santo Stefano. Dal 23 gennaio al 7 maggio un viaggio tra classica, lirica, jazz e musica contemporanea. Sul palco anche Maurizio Mastrini, il Quartetto Fancelli e Silvia Epi.

PIEVE SANTO STEFANO – Undici appuntamenti, quattro mesi di musica e un programma che mette insieme artisti affermati e giovani talenti. PieveClassica si prepara a tornare nel 2027 con la sua tredicesima edizione, confermando una formula che negli anni ha saputo conquistare il pubblico: portare a Pieve Santo Stefano musicisti e interpreti capaci di attraversare generi e stili differenti.

Il cartellone è stato ufficialmente presentato e riserva nomi importanti, a cominciare da Raphael Gualazzi, che aprirà la stagione il 23 gennaio. Pianista, cantante e compositore, Gualazzi è uno degli artisti italiani che meglio hanno saputo unire jazz, blues e canzone d’autore.

Pochi giorni dopo, il 29 gennaio, sarà la volta di Maurizio Mastrini, pianista e compositore umbro conosciuto anche a livello internazionale per il suo modo personale di interpretare la musica contemporanea.

A febbraio spazio a Bungaro, atteso il 12, cantautore raffinato e autore di brani interpretati da alcuni dei più importanti nomi della musica italiana. Il 26 febbraio toccherà invece al Quartetto Fancelli, con una proposta che arricchisce ulteriormente la varietà musicale della rassegna.

Marzo sarà uno dei mesi più intensi. Il 5 saliranno sul palco Marco Ferruzzi e Valentina Piovano, mentre il 13 sarà la volta di Walter Ligi e Samuele Martinelli.

Particolarmente atteso anche l’appuntamento del 19 marzo con Joy Garrison, interprete jazz dalla grande personalità vocale, capace di coinvolgere il pubblico con la forza della propria voce.

Ad aprile il programma proseguirà con quattro appuntamenti. Il 2 sarà dedicato ai giovani fisarmonicisti, una scelta che conferma l’attenzione di PieveClassica verso le nuove generazioni di musicisti.

Il 16 aprile sarà la volta di Santiago Fernandez e Gianni Bruschi, mentre il 30 aprile arriverà la Vociferando Band.

La chiusura della stagione è prevista per il 7 maggio con Silvia Epi, protagonista dell’ultimo appuntamento di PieveClassica 2027.

Una programmazione che conferma la volontà di non fermarsi a un solo genere musicale. La classica dialoga con il jazz, la lirica incontra la canzone d’autore e gli interpreti più conosciuti condividono idealmente il cartellone con musicisti emergenti.

Dietro questo percorso c’è il lavoro della direzione artistica di Caterina Seri, impegnata nel dare continuità a una manifestazione che rappresenta ormai un appuntamento consolidato nella vita culturale di Pieve Santo Stefano.

Il Teatro Comunale Giovanni Papini resta il punto di riferimento di una rassegna che, edizione dopo edizione, contribuisce a mantenere viva l’offerta musicale del territorio.

E forse è proprio questa la forza di PieveClassica: offrire al pubblico l’occasione di ascoltare artisti diversi, scoprire nuove sonorità e vivere la musica dal vivo in una dimensione raccolta, nella quale il rapporto tra chi sale sul palco e chi ascolta diventa parte dello spettacolo.

La prima data da segnare sul calendario è il 23 gennaio 2027. Ad aprire la nuova stagione sarà Raphael Gualazzi.