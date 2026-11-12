Duecento posti a Punto Zero, ma lo stipendio non arriva a mille euro: la protesta di FI Giovani

Mille euro al mese, quando va bene. È quello che porterà a casa chi vincerà uno dei 200 posti messi a concorso da Punto Zero, la società della Regione Umbria, per lavorare nei centri di prenotazione di Asl e ospedali.



I conti sono presto fatti. Il bando parla di 19.096,88 euro lordi l’anno per 30 ore a settimana: al netto, tra i 950 e i 1.000 euro al mese. Le preselezioni si sono svolte in questi giorni e i giovani di Forza Italia hanno deciso di sollevare il caso.



Il ragionamento parte da un dato pratico. Chi verrà assunto starà allo sportello, cioè proprio lì dove si sfoga chi aspetta mesi per una visita. Un lavoro tutt’altro che leggero, pagato con una cifra che per FI Giovani è «inaccettabile per garantire una vita dignitosa».



Poi c’è la questione della laurea. Il bando la premia, e non poco: da 6 a 16 punti in più, a seconda del titolo e del voto. Solo che il laureato, una volta assunto, prende lo stesso stipendio. Ed è qui che la nota chiama in causa la presidente Stefania Proietti: «È inutile che parli di “diritto a restare” quando è lei la prima a creare le condizioni che spingono i giovani ad andarsene».

Se n’è discusso anche in tv, in una trasmissione locale dedicata proprio ai ragazzi che lasciano l’Umbria.

In studio c’era l’assessore Fabio Barcaioli, che aveva definito una “violenza” i tirocini a 500 euro. Edoardo Pannacci, segretario regionale di FI Giovani, gli ha girato la domanda: «Se i tirocini a 500 euro sono una violenza, come definisce l’assunzione di neolaureati a 950 euro netti al mese a Punto Zero?». Barcaioli, riferiscono gli azzurri, ha riconosciuto che la situazione va corretta.



Un’ammissione che a FI Giovani non basta. Alla sinistra rimproverano di chiedere il salario minimo a 1.100 euro quando è all’opposizione, salvo poi offrire contratti più bassi quando governa. E ora vogliono risposte anche da chi guida Punto Zero, l’amministratore unico Leonardo Esposito.