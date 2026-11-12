San Florido e Sant’Amanzio, venerdì 13 novembre la festa patronale in Cattedrale

Città di Castello si prepara a vivere il momento centrale delle celebrazioni per la festa patronale di San Florido e Sant’Amanzio.

Dopo il concerto “Franciscus 1226-2026”, dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco e affidato alla Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” e all’OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, venerdì 13 novembre sarà la Basilica Cattedrale il cuore della giornata.

Le Sante Messe saranno celebrate alle 8, 9, 10 e 11.

Il momento più importante sarà alle 18, con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di Città di Castello Luciano Paolucci Bedini, animata dalla Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”.

Una giornata che unisce fede, tradizione e identità della comunità tifernate, nel giorno dedicato ai suoi santi patroni.